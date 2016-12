Sylvia Lukas von der DKMS (Bild Mitte) bedankt sich bei Thomas Kornblum (links) und Susanne Reiher für die Spende des Seniorenzentrums Sonnenhof.© Jarolim-Vormeier

Aligse

Kleiner Aufwand und große Wirkung

Erstmals hat das Seniorenzentrum Sonnenhof auf dem eigenen Parkplatz in Aligse einen zweitägigen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. Den Erlös von 870 Euro spendete das Seniorenheim jetzt an die Deutsche Knochenmark Spende und übergab den Scheck an Sylvia Lukas von der Organisation.