Kurioser Einsatz für die Lehrter Feuerwehr.© Symbolbild

Lehrte

Akkuladegerät setzt Turnschuhe in Brand

Ein kurioser Einsatz für die Lehrter Feuerwehr: Die Retter sind mit großem Aufgebot zu einem Feuer in einer Wohnung an der Marktstraße geeilt. Dort hatte ein Akkuladegerät, das in einem Turnschuh steckte, einen Brand ausgelöst. Verletzte gab es nicht.