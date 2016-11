Jürgen Kelich beglückwünscht Heike Koehler als neue Ortsbürgermeisterin.© Patricia Oswald-Kipper

| Patricia Oswald-Kipper

Lehrte

Zum Abschied gibt es Melodien aus Tirol

Ahltens Ortsbürgermeister Jürgen Kelich (CDU) hat am Donnerstagabend in der konstituierenden Ortsratssitzung die Amtsgeschäfte an Heike Koehler (CDU) übergeben. Kelich will sich nach 15 Jahren in der Kommunalpolitik jetzt vor allem seinem Privatleben widmen.