Die Lehrter AfD-Fraktion nennt ihre Pläne für die Schulentwicklung in der Stadt: Sie will die IGS-Oberstufe auflösen.© Achim Gückel

| Achim Gückel

Lehrte

AfD: IGS soll Oberstufe am Gymnasium abgeben

Die Ratsfraktion der AfD hat ihre Position in der weiteren Diskussion zur Schulentwicklung in Lehrte dargelegt. Sie will den Schulstandort in Hämelerwald erhalten und dort die IGS mit einer Sekundarstufe I ansiedeln. Die Oberstufe der IGS in Lehrte Süd will sie beseitigen.