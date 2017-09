Das Hinweisschild einer sogenannten "Mit-Fahr-Bank" ist hier in Bünsdorf (Schleswig-Holstein) zu sehen. In kleinen Orten, wo der Bus nicht mehr regelmäßig vorbeifährt, können Menschen ohne Auto auf diesen speziell gekennzeichneten Bänken ihr Ziel per Klappschild anzeigen und auf eine Mitfahrgelegenheit zum nächsten größeren Ort, zum Einkaufszentrum oder zum Bahnhof warten.© Carsten Rehder