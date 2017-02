Der ADFC fordert, die stark genutzten Fußwege am Westring zu erneuern.© Sandra Köhler

Lehrte

ADFC fordert: Fuß- und Radwege verbessern

Das Fahrradfahren in Lehrte muss mehr gefördert werden, meint die Ortsgruppe des Allgemeinen DeutschenFahrradclubs (ADFC). In einem Schreiben fordert sie nun die Mitglieder des Rats auf, Geld für die Erneuerung mehrerer Fuß- und Radwege sowie für den Radschnellweg nach Hannover in den Etat einzuplanen.