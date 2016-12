Die Polizei sucht nach Männer, die in Steinwedel in ein Haus einbrechen wollten.© Symbolbild

Lehrte

75-Jährige beobachtet Einbrecher-Duo

Zwei unbekannte Männer haben einer 75-jährigen Frau in Steinwedel einen gewaltigen Schreck eingejagt. Das Duo hatte offenbar vor, in das Wohnhaus der Frau an der Dorfstraße einzudringen. Doch der Seniorin gelang es, die Männer in die Flucht zu schlagen.