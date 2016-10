Die Feuerwehr ist mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort.© Symbolbild

Großbrand in Immensen

250 Strohballen gehen in Flammen auf

Großbrand in Lehrte-Immensen: Rund 250 Strohballen sind in der Nacht in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ist mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort, die Löscharbeiten dürften sich den ganzen Tag hinziehen. Das Feuer wurde allem Anschein nach gelegt.