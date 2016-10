Großbrand bei Immensen

Großbrand in der Feldmark nördlich von Lehrte-Immensen: Rund 250 Ballen Stroh und Silage sind in der Nacht in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer war gegen 23 Uhr ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten bis gegen 9 Uhr morgens. Das Feuer wurde allem Anschein nach vorsätzlich gelegt.

Immensen. Rund 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Immensen, Arpke uns Sievershausen waren am späten Montagabend zu dem abseits von Immensen in der Feldmark gelegenen Aussiedlerhof von Henning Beinsen geeilt. Der Landwirt hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf eigee Faust damit begonnen, mit Hilfe eines Treckers Schneisen in die aufeinander getürmten, brennenden Strohballen zu reißen. Vermutlich verhinderte er damit noch schlimmeren Schaden. Auf dem Acker direkt neben seinem Hof lagert Beinsein zurzeit nach eigenen Angaben rund 2000 Ballen Stroh und Silage für seine etwa 150 Kühe in den benachbarten Ställen. Das Stroh dient als Streu für die Tiere, die Silage als Futter.

Beinsen meint, dass ihm durch den Großbrand vermutlich ein Schaden jenseits der 10.000 Euro entstanden ist. Als er mit dem Trecker samt Frontlader die brennenden Ballen auseinander zog, fuhr er sich zu allem Überfluss auch noch einen Reifen an dem Fahrzeug platt. Der Landwirt ist sich ziemlich sicher, dass als Ursache für das Feuer nur Brandstiftung infrage kommt. Die Ermittlungen der Polizei sind allerdings noch im Gang.

"Hoffentlich kommt da nicht wieder eine ganze Serie von Brandstiftungen", sagt Beinsen. Er erinnert sich noch gut an die vielen Vorfälle von vor mehreren Jahren. Damals hatte eine Clique aus jungen Leuten rings um Lehrte etliche Lager mit Strohballen, aber auch Hochsitze, Abfallcontainer und sogar einen Schuppen an der Grundschule in Lehrte Süd angezündet. Insbesondere viele Lehrter Landwirte hatten damals große Sachschäden zu verzeichnen.

Als die letzten Feuerwehrleute am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr die Brandstätte in der Immenser Feldmark verlassen hatten, stieg an machen Stellen aus dem niedergebrannten Stroh- und Silagelager noch Dampf empor. Zwar war die Gefahr, dass sich das Stroh erneut entzündet, nur sehr gering. Beinsen sagte aber, er werde "noch einmal mit der Beregunung drüber gehen".

Von Achim Gückel