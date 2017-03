Lehrte war einst Eisenbahnerstadt: Bürgermeister Klaus Sidortschuk (rechts) zeigt den polnischen Austauschschülern und Lehrern das Modell einer alten Dampflok.© Katja Eggers

Lehrte

Bürgermeister plaudert mit Austauschschülern

Lehrtes Bürgermeister Klaus Sidortschuk hat im Rathaus am Mittwoch eine Delegation von 17 Schülern und ihren Lehrerinnen aus der polnischen Partnerstadt Trzcianka begrüßt. Die Gruppe ist für eine Woche in Lehrte, besucht in dieser Zeit das Gymnasium und wohnt bei Gastfamilien.