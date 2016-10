Sedra (von links, 11), Lehrer Denis Stehr, Marcel (12), Amira (13), Boris (12), Anna (17), Arjan (17), Hiveen (14), Meryem (17) und Johanna (14) nehmen an der AG-Helfen teil. Sie organisierten einen Zoo-Besucht mit Flüchtlingen.© Jarolim-Vormeier

Langenhagen

Schüler laden Zuwanderer in den Zoo ein

Sie helfen, wo Hilfe benötigt wird: Zehn Gymnasiasten nehmen in diesem Schuljahr an der sogenannten Helfen-AG teil. Mit deren Leiter und Lehrer Denis Stehr haben sie nun fünf Flüchtlingsfamilien aus Langenhagen zu einem besonderen Ereignis in der Region Hannover eingeladen.