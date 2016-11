Langenhagens Feuerwehren üben, was zu tun ist, wenn ein Regionalzug mit einem Gefahrgut-Waggon kollidiert ist.© Bommert/Feuerwehr

Langenhagen

Zugunglück ist nur eine Übung

Eine unangekündigte Großübung der Langenhagener Feuerwehren hat die Kernstadt am frühen Abend aufgeschreckt. Zur Stunde üben die Feuerwehrleute am Bahnhof Pferdemarkt, was zu tun ist, wenn ein Erixx mit einem Gefahrgut-Waggon kollidiert.