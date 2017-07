Zeuge beobachtet junge Männer beim Sprayen und alarmiert die Polizei.© Symbolbild

| Antje Bismark

Langenhagen

Polizei stellt Graffitisprayer am Harkenkamp

Fast auf frischer Tat hat die Polizei am Sonntag gegen 1.30 Uhr drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren gefasst, die zuvor mehrere Graffiti an eine Betonwand am Harkenkamp gesprüht haben sollen. Dabei wurden sie von einem 29-jährigen Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte.