Warum der vollkommen ausgekühlte Wagen in Flammen aufgegangen ist, ermittelt jetzt die Polizei in Hannover.© Feuerwehr

| Rebekka Neander

Langenhagen

Wurde Audi in Brand gesteckt?

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Pfingstmontag ein Audi TT an der Oppelner Straße in Flammen aufgegangen. Polizei und Feuerwehr schließen eine Brandstiftung nicht aus und suchen Zeugen. Die Feuerwehr konnte die angrenzende Gebäudemauer vor einem Übergreifen der Flammen bewahren.