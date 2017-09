Serie von aufgebohrten Fensterrahmen hält an

| Sven Warnecke

Langenhagen

Erneut haben Einbrecher einen Türrahmen angebohrt. Nun hat es in jüngster Zeit bereits fünf Fälle dieser Art gegeben - und immer in der Silberseesiedlung. Die Polizei sieht deshalb durchaus einen Tatzusammenhang und bittet um Zeugenhinweise.

Langenhagen. Die Serie von aufgebohrten Fenster- und Türrahmen setzt sich in Langenhagen fort. Und erneut ist ein Haus in der sogenannten Silberseesiedlung von Einbrechern heimgesucht worden. In den vergangenen Wochen musste die Polizei mit dem jüngsten Fall an der Karlsbader Straße bereits fünf Taten registrieren. Und die Ermittler sehen durchaus einen Tatzusammenhang. Angesichts dieser Häufung betont Langenhagens Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Rüdiger Vieglahn, aber auch, dass sich die Polizei der Sache annimmt.

Seinen Angaben zufolge hatten die Einbrecher zwischen Freitag gegen 12 Uhr und Montag etwa 10.30 Uhr bei dem aktuell unbewohnten Haus an der Karlsbader Straße ein Loch in den Kunststoffrahmen der Terrassentür gebohrt, um sie anschließend über den Griff öffnen zu können. Dieser Versuch schlug aber fehl. Nach Auskunft des Polizisten benutzen die Täter in der Regel Akkuschrauber. „Diese verursachen typische Geräusche“, meint er und bittet um mögliche Hinweise.

Zeugen können sich unter Telefon (0511) 1094215 bei der Polizei melden.