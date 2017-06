Die Feuerwehr ist in Langenhagen unterwegs.© Feuerwehr/Bierschwale

| Sven Warnecke

Langenhagen

Stadtbahn nach Kabelschaden wieder frei

Wegen eines Kabelschadens ist der Stadtbahnverkehr in Langenhagen am Dienstagabend für einige Zeit eingeschränkt gewesen. Um 19.45 Uhr konnte die Üstra wieder freie Fahrt in der Stadt melden.