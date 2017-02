Die Feuerwehr ist wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage ausgerückt.© Symbolbild (Sven Warnecke)

Langenhagen

Rauchmelder können lebenswichtig sein

Die Feuerwehr Langenhagen ist am Freitag wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage an die Emil-Berliner-Straße ausgerückt. Dort hatte ein Kurzschluss in einem Trafo-Häuschen zu einem Kabelbrand geführt. Das zeige nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Christian Hasse die Notwendigkeit dieser Technik.