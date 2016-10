Die Polizei fahndet nach einem schlanken, Hochdeutsch sprechenden Mann, der mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet war.© Symbolbild

langenhagen

Verkäuferin schlägt Räuber in die Flucht

Eine 26-jährige Angestellte einer Bäckerei hat am Sonnabend gegen 19.30 Uhr einen maskierten Räuber in die Flucht geschlagen. Der Mann hatte in dem Geschäft am Straßburger Platz zunächst die Herausgabe von Geld verlangt. Gefahndet wird nun nach einem schlanken, Hochdeutsch sprechenden Mann.