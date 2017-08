Dieb stiehlt mobiles Gerät zur Atemhilfe

| Antje Bismark

Langenhagen

Ein mobiles Gerät zur Atemhilfe haben Unbekannte gestohlen, die am Donnerstag gegen 14 Uhr einen blauen Skoda Yeti auf dem Parkplatz am Silbersee aufgebrochen haben. Die Täter schlugen nach Polizeiangaben die Scheibe der hinteren Beifahrertür ein und entwendeten einen Rucksack von der Rückbank.

Langenhagen. Zur Tatzeit hatten Zeugen einen Mann beobachtet, der sich am Parkplatz aufhielt. Er ist 40 bis 50 Jahre alt und schlank. Seine grauen Haare trug er kurz geschnitten, er hatte ein südländisches Aussehen. Bekleidet war er mit einer langen, blauen Stoffjacke. Unklar ist derzeit, ob es sich um den Täter handelt. Außerdem beschädigten Unbekannte am Donnerstag zwischen Mitternacht und 8 Uhr die Scheibe der Fahrertür an einem Iveco Kleintransporter, der am Rehkamp parkte. Bislang kann die Polizei noch keine Angaben zum Diebesgut machen. Die Ermittler hoffen in beiden Fällen auf Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben. Sie können sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 melden.