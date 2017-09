David, dargestellt von Jamie Louise Watson, mit seinem rosa Pferd (rechts) wird von seinem Mitschüler, gespielt von Blanca Fernandez, gemobbt.© Priesemann

Langenhagen

Theaterstück prangert Rollenbilder an

Weil er mit einem rosa Pony spielt, wird ein Junge an seiner Schule gemobbt. Darum geht es in einem Theaterstück, das der Verein "Pinkstinks" am Montag an der Friedrich-Ebert-Schule aufführte. Es prangert Rollenbilder an, die schon Kinder in blaue und rosa Welten zwängen würden.