Florian Barsch und Klaus-Peter Enders, dieser in historischer Uniform, geben den Zuhörern einen Einblick in die Historie des Bahnhofs. Anschließend erfolgte die Führung.© Stephan Hartung

Langenhagen

Den alten Bahnhof wollen viele sehen

Bei diesem Geräusch kann niemand die nächste Führung verpassen. Klaus-Peter Enders stand in der Vorhalle des Bahnhofs Pferdemarkt und blies laut in seine Pfeife. Der Langenhagener Bahnhof stand am Sonntag im Mittelpunkt für den Tag des offenen Denkmals.