Eine so tatkräftige Unterstützung seiner Mitglieder wie beim traditionellen Sportbuzzer-Turnier wünscht sich der Verein auch verlässlich bei den Arbeitseinsätzen zur Pflege der Anlage.

Rebekka Neander

Langenhagen

TSV KK bindet Mitglieder stärker ein

Der Turn- und Sportverein Krähenwinkel/Kaltenweide will seine Mitglieder stärker in die Mitarbeit auf dem Gelände einbinden. Dafür soll bis zum Sommer eine neue Satzung verabschiedet werden. Am Montag bekommt der Verein einen Zuschuss vom Regionssportbund für den neuen Wasseranschluss.