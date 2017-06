Bis März war der Mitteltrakt noch verhüllt. Für den Nordtrakt gibt es derzeit Pläne zum Abriss und Neubau.© Neander

| Rebekka Neander

Langenhagen

Doch noch Geld für das Haus der Jugend?

Die Zeichen stehen gut, doch noch ist Geduld gefordert: Nach einem Abstimmungsgespräch in Bonn am Dienstag scheint nun sicher, dass sich der Bund am Neubau des Nordtraktes für das Haus der Jugend beteiligen wird. Stadtbaurat Carsten Hettwer hofft auf eine Fertigstellung des Neubaus im Jahr 2019.