Die Stadt plant erstmals, die Straße Am Moore auszubauen.© Bismark

| Rebekka Neander

Langenhagen

Am Moore: Anlieger sollen für Ausbau zahlen

Als Abkürzung zum Schwimmbad ist die Straße gern genutzt. Doch eigentlich ist die Fahrbahn "Am Moore" in Godshorn nicht mehr als ein asphaltierter Feldweg. Die Stadt will einen Abschnitt der Fahrbahn erstmals richtig ausbauen. Die Anlieger müssten dafür zahlen. Doch der Ortsrat tritt auf die Bremse.