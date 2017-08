Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.© Symbolbild

| Sven Warnecke

Langenhagen

Justiz ermittelt nach tödlichem Grillunfall

Nach dem schweren Grillunfall am ersten Juli-Wochenende in Langenhagen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Hannover gegen einen 45 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Dabei war ein 44 Jahre alter Asylbewerber an den Folgen seiner erlittenen Verletzungen ums Leben gekommen.