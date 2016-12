Bürgermeister Mirko Heuer steht am heutigen Donnerstag in Godshorn in der Bürgersprechstunde Rede und Antwort. © Schaarschmidt

Langenhagen

Heuer-Sprechstunde ist heute

Bürgermeister Mirko Heuer wird am heutigen Donnerstag für eine persönliche Sprechstunde in der Verwaltungsnebenstelle in Alt-Godshorn Rede und Antwort stehen.