Beim Hegermarkt in Engelbostel drängte sich das Publikum in warmer Spätsommersonne auf dem Hof Tegtmeyer.© Neander

| Rebekka Neander

Langenhagen

Hegermarkt und Renntag locken viel Publikum

Zwei Veranstaltungen am selben Tag mit demselben Thema - ein Problem? Nicht in Langenhagen. Der schöne Spätsommer-Sonntag lockte genügend Zuschauer aus dem Haus, so dass sowohl beim Hegermarkt in Engelbostel als auch beim Renntag der Landwirtschaft auf der Neuen Bult jede Menge los war.