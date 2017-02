Die Polizei sichert die Unfallspuren und bittet um Zeugenhinweise.© Dillenberg

Langenhagen

Rückwärts fahrender Lastwagen erfasst Seniorin

Bei einem Unfall ist eine 71 Jahre alte Frau am Mittwoch in Langenhagen schwer verletzt worden. Die Fußgängerin wurde gegen 10.30 Uhr an der Stadtparkallee von einem Lastwagen erfasst. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Unfallsituation geben können.