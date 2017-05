Rosemarie Bahrke (links) und Christa Röder aus dem Vorstand des Seniorenbeirats lehnen nicht nur für ihr Gremium stimmberechtigte Mitglieder aus dem Langenhagener Rat ab.© Sven Warnecke

Langenhagen

Seniorenbeirat betont seine Unabhängigkeit

Derzeit sind die Satzungen diverser Gremien in der Diskussion. Ob Integrationsbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderung oder Seniorenbeirat - sie alle diskutieren derzeit eifrig über den Einfluss der Rates der Stadt Langenhagen, die stimmberechtigte Mitglieder in diese Vertretungen entsenden will.