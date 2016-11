Der Unfall ereignete sich auf der Vinnhorster Straße in Langenhagen.© Warnecke

Feuerwehreinsatz

Schwerer Unfall mit Streufahrzeug in Langenhagen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Vinnhorster Straße in Langenhagen sind am Mittwochvormittag mehrere Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und verletzt worden. Nach ersten Informationen waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Ein Streufahrzeug wurde auf eine Leitplanke geschoben.