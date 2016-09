Rainer Lohse wirbt für den Unicef-Lauf am Freitag.© Sven Warnecke

Langenhagen

Schüler schnüren Sportschuhe für Unicef

Das hat es noch nie gegeben: In Langenhagen starten Tausende Schüler beim Unicef-Lauf – und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen schickt keinen Prominenten als Paten. Ungeachtet dessen gehen am Freitag Kinder aus 13 Schulen und Kitas an den Start.