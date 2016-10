© Antje Bismark

Verkehrsbehinderungen

Restaurant in Langenhagen brennt

Am Sonnabendnachmittag ist es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einem türkischen Restaurant an der Walsroder Straße gekommen. Wegen der Löscharbeiten ist der Verkehr auf der Hauptverkehrsstraße in Langenhagen stark beeinträchtigt.