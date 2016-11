Der neue Ortsbürgermeister Reinhard Grabowsky (links) erhält von seinem Vorgänger Wolfgang Langrehr symbolisch den Schlüssel für das Zelleriehaus.© Stephan Hartung

Langenhagen

Grabowsky ist neuer Ortsbürgermeister

In Kaltenweide hat es den zu erwartenden Machtwechsel gegeben. Reinhard Grabowsky (CDU) erhielt in der konstituierenden Sitzung des Ortsrats am Dienstag im Zelleriehaus die meisten Stimmen bei der Wahl des neuen Ortsbürgermeisters. Damit ist er der Nachfolger von Wolfgang Langrehr (SPD).