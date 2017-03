Wer drängelt wo? Das sollen Region, Üstra und Regiobus für die Politiker auflisten.© Neander

| Antje Bismark

Langenhagen

Schulbus-Debatte führt zu Regions-Antrag

Der Protest von Eltern und Politikern aus der Stadt zeigt jetzt auch auf Regionsebene seine Wirkung: In einem Antrag fordern SPD und CDU in der Regionsversammlung, dass die Regionsverwaltung mit Regiobus und Üstra die gemeldeten Probleme aus allen Kommunen in einer Übersicht zusammenstellen soll.