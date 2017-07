| Antje Bismark

Langenhagen

Der heftige Regen am Freitagabend beschert der Freiwilligen Feuerwehr wieder mehr als 20 Einsätze: Gut eine Woche nach den jüngsten heftigen Schauern mussten die Ehrenamtlichen erneut Keller auspumpen.

Langenhagen. Die ersten Alarmierungen kamen kurz nach 21 Uhr an, so stand das Wasser unter anderem in einem Godshorner Keller etwa 15 Zentimeter hoch. Auch in Krähenwinkel lief der Regen in einen Kellerraum, in Langenhagen musste eine große Menge Wasser aus der Tiefgarage eines Einfamilienhauses gepumpt werden.

Angesichts der großen Zahl an Einsätze besetzte die Feuerwehr wieder das Langenhagener Gerätehaus, um von dort aus die derzeit 18 Alarmierungen abzuarbeiten, wie Feuerwehrsprecher Stephan Bommert und Florian Bierschwale mitteilten.

Erst am Donnerstag vergangener Woche waren nach den starken Regenfälle 120 Langenhagener Feuerwehrleute sechs Stunden. 31 Überschwemmungen waren gemeldet worden.