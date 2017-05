Nach einmal langer Diskussion gibt der Rat Grünes Licht für das Ende des Freibades in Godshorn am Ende dieses Sommers.© Neander

| Rebekka Neander

Langenhagen

Freibad schließt im August endgültig

Das Freibad in Godshorn wird am Ende dieses Sommers für immer schließen. Dies hat der Rat am Montagabend nach langer Diskussion beschlossen. Damit endet ein rund 15-jähriges Provisorium. Voraussichtlich im Oktober eröffnet in der Kernstadt dafür die Wasserwelt.