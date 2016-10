Voll wie selten ist der Ratssaal während seiner Sondersitzung zum Umzug des Gymnasiums.© Neander

Langenhagen

Rat: Gymnasium zieht an die Rennbahn

Es ist ein historischer Richtungszeig: Der Rat hat am Mittwoch in einer Sondersitzung den Weg geebnet für einen Neubau des Gymnasiums an der Rennbahn. Wenn im Zuge der jetzt folgenden Gutachten keine Probleme auftauchen, kann frühestens in eineinhalb Jahren mit einem Bau begonnen werden.