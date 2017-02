Die Polizei sucht einen flüchtigen Räuber.© Symbolbild/imago stock&people

| Roman Rose

Langenhagen

Räuber stiehlt Geld aus Arztpraxis

Geld aus der Kasse einer Arztpraxis an der Rathenaustraße in Langenhagen hat ein unbekannter Räuber am Freitag gegen 12 Uhr gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Angestellte die Tat noch bemerkt und versucht, den Täter an der Flucht zu hindern.