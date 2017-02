Keine Rose für Fabienne aus Langenhagen: In der dritten Folge des "Bachelor" flog sie aus der Sendung.© RTL

Interview mit "Bachelor"-Kandidatin Fabienne

"Ich liebe Langenhagen!"

Der "Bachelor" bei RTL wollte sie nicht - und warf Kandidatin Fabienne Gierke am Mittwoch aus der Sendung. Doch enttäuscht ist die Langenhagenerin nicht - so richtig gefiel ihr der Mann doch nicht, sagt sie im HAZ-Interview. Jetzt arbeitet die 25-Jährige wieder in Altwarmbüchen im Kosmetikstudio.