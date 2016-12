Quartett scheitert beim Versuch einen Geldautomaten zu knacken

Langenhagen

Vier unbekannte Männer haben in der Nacht zu Mittwoch versucht einen Geldautomaten in Langenhagen zu knacken. Dabei scheiterten sie allerdings.

Langenhagen . Der Geldautomat steht in einem SB-Häuschen in der Erich-Ollenhauer-Straße in Langenhagen. Gegen 3.20 Uhr waren die vier Männer mit einem Lastwagen dagegen gefahren - vermutlich um den Geldautomaten zu stehlen. Sie mussten ohne Beute flüchten.

Eine Anwohnerin war durch den lauten Knall wach geworden. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie die Männer zu Fuß in Richtung eines Einkaufszentrums flüchten. Die Frau rief die Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen wurde klar, dass der Lastwagen von einem Firmengelände geklaut worden war. Am Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof in Langenhagen wurde zudem ein gestohlener VW-Bus gefunden, der eventuell als Fluchtfahrzeug dienen sollte.

Zur Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können: 0511 - 109 4217