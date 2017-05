| Rebekka Neander

Langenhagen

Ein Hund, der unkontrolliert auf die Straße läuft, ist ein Risiko. Soweit sind sich alle Kontrahenten eines Streits einig, zu dem am Sonnabend die Polizei auf einen Reiterhof gerufen werden musste.

Engelbostel. Einig sind sich auch alle darüber, dass die junge Hunde-Eignerin – eine Reiterin noch mit dem Pferd am Zügel – ihren ungezogenen Hund für sein Fehlverhalten tatkräftig strafte. Ob die Frau dabei zu hart durchgriff und ob sie überdies in dem Streit, der darüber mit Passanten ausbrach, im Eifer des Gefechts auch noch einen Zeugen geschlagen hat, dies ist jetzt jedoch Ermittlungskern der Polizei. Zeugen hatten am Sonnabend die tätliche Erziehungsaktion der jungen Frau beobachtet.

Ein Passant stellte sich letztlich zwischen Frau und Hund. In dem darüber entstehenden Streit verständigte der Mann die Polizei. Dabei gab er zu Protokoll, von der Reiterin ebenfalls geschlagen worden zu sein. Die Polizei leitete deshalb formal ein Verfahren wegen Körperverletzung ein. Für die Polizei sind jedoch noch viele Fragen offen, wie Sprecher Mario Manthei auf Nachfrage betonte. Das gelte für den Erziehungsbedarf des Hundes ebenso wie für die angebliche Maßregelung des Passanten.