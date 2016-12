Zweimal sind Einbrecher am Wochenende an stabilen Türen gescheitert.© Symbolbild

Antje Bismark

Langenhagen

Einbrecher scheitern zweimal

Zweimal sind Einbrecher am Wochenende gescheitert: Zunächst versuchten Unbekannte, zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Friedensallee einzudringen. Sie wollten nach Polizeiangaben das Profilzylinderschloss gewaltsam öffnen – das gelang jedoch nicht.