Langenhagen

Ein festgenommener mutmaßlicher Autodieb und unbekannte Einbrecher: Die Polizei hat einiges in das Einsatzprotokol notieren können.

Langenhagen. Nach einem Autodiebstahl in Kaltenweide hat die Polizei an der Grenze zu Polen in Frankfurt/Oder bereits am Freitag den mutmaßlichen Dieb gefasst. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen weiter.

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Rüdiger Vieglahn hatte ein zunächst Unbekannter zwischen Donnerstag, 16.45 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, den auf einem Grundstück an der Pfeifengrasstraße abgestellten blauen Ford Mondeo entwendet. Der Wert des Autos wird von Vieglahn am Montag mit 30.000 Euro angegeben.

Unterdessen sucht die Polizei Langenhagen unbekannte Einbrecher, die am Sonntag, zwischen 14.30 und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Robert-Koch-Straße eingedrungen waren. Die Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt und anschließend die Räume durchsucht. Die Unbekannten erbeuteten Schmuck und Münzen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

In Krähenwinkel hatten sich Unbekannte zwischen Donnerstag und Sonnabend gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube am Schwarzen Weg verschafft. Die Täter hatten zwei Türen der Hütte aufgehebelt. Über die Art der Beute gibt es noch keine Angaben.

Hinweise erbittet das Langenhagener Polizeikommissariat unter Telefon (0511) 1094215

Von Sven Warnecke