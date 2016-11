Wem gehört dieses Fahrrad?© Polizei

| Antje Bismark

Langenhagen

Polizei sucht Fahrradbesitzer

Vier jugendliche Fahrraddiebe hat die Polizei am Sonntag gefasst - nachdem Zeugen die Täter beobachtet und die Ermittler informiert hatten. Sie sahen gegen 20.20 Uhr, wie das Quartett am Schloss eines Fahrrads hantierten, das am Haus der Jugend abgestellt war.