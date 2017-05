Die Polizei ermittelt.© Symbolbild

| Roman Rose

Langenhagen

Polizei beschlagnahmt Plagiate auf Flohmarkt

Insgesamt 116 offensichtlich nachgemachte Sweatjacken der Firma Naketano hat die Polizei am Sonnabend gegen 14.45 Uhr an mehreren Verkaufsständen auf einem Flohmarkt an der Theodor-Heuss-Straße beschlagnahmt.