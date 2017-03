Passagiermaschine muss in Langenhagen notlanden

Probleme am Fahrwerk

Eine Maschine der britischen Fluggesellschaft Flybe musste am Freitagabend in Langenhagen notlanden. Der Pilot hatte beim Anflug Probleme mit dem Fahrwerk gemeldet, die Flughafenfeuerwehr und die Ortswehr Langenhagen rückten deshalb mit zahlreichen Einsatzkräften aus. Verletzt wurde niemand.

Langenhagen. Die Passagiermaschine vom Typ Havilland Dash 8-400 war am Freitagabend auf dem Weg von Mailand nach Hannover. Beim Anflug auf den Flughafen meldete der Bordcomputer dem Piloten Probleme mit dem Fahrwerk, woraufhin dieser den Tower in Langenhagen informierte. Gut eine halbe Stunde drehte das Flugzeug der britischen Airline Flybe Schleifen über der Region Hannover, während am Flughafen die Einsatzkräfte der Flughafenfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Langenhagen Position bezogen.

Gegen kurz nach 20 Uhr setzte die zweistrahlige Maschine schließlich sicher zur Landung an. Das Bugrad war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr steuerbar. Nach Angaben von Langenhagens Feuerwehrsprecher Stephan Bommert blieben die 39 Passagiere an Bord der Maschine unverletzt. Die rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten nicht eingreifen. Techniker untersuchten noch am Abend das Flugzeug, wie eine Sprecherin des Airport Langenhagen sagte.

Erst vor einer Woche hatte die Fluggesellschaft Flybe für unfreiwillige Schlagzeilen gesorgt, als eine Maschine desselben Typs mit 59 Menschen an Bord eine Bruchlandung in Amsterdam hinlegte. Beim Landeanflug während des Sturmtiefs "Thomas" war das rechte Fahrwerk eingeknickt. Die Maschine blieb beschädigt auf dem Rollfeld liegen. Verletzt wurde auch damals niemand.