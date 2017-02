Der Ortsrat Schulenburg lehnt nach der Schließung des Godshorner Bades eine Bebauung des Areals ab.© Sven Warnecke (Archiv)

| Antje Bismark

Langenhagen

Ortsrat gegen Bebauung des Freibadareals

Keine Wohnungen auf dem jetzigen Freibad-Gelände, kein Baugebiet an der Schwarzen Heide und kein Gewerbe westlich des Friedhofs in Godshorn - in diesen Punkten lehnt der Ortsrat Schulenburg einstimmig die entsprechenden Vorschläge der Verwaltung im Flächennutzungsplan ab.