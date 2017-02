Wohin sollen die Grundschüler in Kaltenweide später zur weiterführenden Schule fahren? Der Ortsrat möchte dazu die Eltern befragen.© Neander (Archiv)

| Antje Bismark

Langenhagen

Neue Schule - Ortsrat will Eltern fragen

Soll die Stadt in Kaltenweide eine IGS bauen? Im Bereich der Windmühle oder am Kreisel in Richtung Wedemark? Dazu wollen die Politiker aus dem Ortsrat Kaltenweide nun die Eltern befragen - diesen Beschluss fasste das Gremium in seiner Sitzung am Dienstagabend mit breiter Mehrheit.