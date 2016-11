Ute Biehlmann-Sprung dankt Willi Minne für seine Arbeit als Ortsbürgermeister in Godshorn.© Bismark

| Antje Bismark

Godshorn

Stehende Ovationen für Willi Minne

Vom Ende einer Ära sprechen an diesem Dienstagabend etliche Kommunalpolitiker in der Sitzung des Ortsrates, denn nach 30 Jahren in dem Gremium und 15 Jahren als Ortsbürgermeister verabschiedet sich Willi Minne. Er war zur Kommunalwahl nicht mehr für den Ortsrat angetreten.