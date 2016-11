Die IGS-Schüler und die Austauschschüler aus Nordirland freuen sich mit ihren Lehrerinnen auf ein buntes Programm.© privat

Langenhagen

Sechs Iren zu Gast an der IGS

An der IGS Langenhagen heißt es wieder einmal "Welcome!" Zum vierten Mal besucht eine Gruppe nordirischer Austauschschüler die Schule. Für zehn Tage bleiben die sechs Jugendlichen vom St. Columbs' College in Derry nun bei ihren deutschen Gastfamilien.